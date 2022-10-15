الصحة: التطعيم بلقاح كورونا وجرعاته التنشيطية يحمى من موجات الإصابة الجديدة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الحرص على التطعيم بلقاح كورونا وجرعاته التنشيطية يحمينا من موجة جديدة من الإصابات.

وأضاف الدكتور حسام حسنى لـ"اليوم السابع": "دخول فصل الشتاء يعنى الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية كاملة، بالإضافة إلى الحرص على التطعيم لقاح الإنفلونزا والكورونا للحصول على المناعة الكاملة، وبالتالى تفادى الإصابة أو تراجع المضاعفات حال الإصابة".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان: "لا أحد يجزم بوجود موجات جديدة من كورونا لكن الأوضاع مستقرة والالتزام بالإجراءات الوقائية والتطعيمات يجنبنا موجة جديدة من الإصابات"، لافتا إلى أن نسب الدخول للرعاية المركزة بسبب إصابات كورونا ضعيفة جدا وقد تكون منعدمة أحيانا، واستكمل: "حالة من التفاؤل الحذر تسود حاليا".

وأضاف الدكتور حسام حسنى: "لم يعد هناك حالات شديدة أو خطرة ولكن جميع الحالات تكون بسيطة ويسهل علاجها وفق البروتوكول العلاجى المعتمد في نسختة الجديدة التى تم إعلانها مؤخرا"، مضيفا أنه لم يتم تحديث البروتوكول العلاجى، وتابع: "البروتوكول العلاجى المصرى يضم أدوية مهمة ولها فاعلية كبيرة".