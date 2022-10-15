السجن 6 سنوات لمتهم بالشروع في قتل آخر بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، بمعاقبة المتهم "ا.ب.ا" عامل، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المجنى عليه "ع.ا" بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج بقرية المحامدة القبلية، عندما تلقى رئيس مباحث المركز، بلاغا بإصابة المجنى عليه، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بالتعدى عليه بسلاح كان بحوزته مما أحدث إصابته ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل ونمت مصادرة السلاح وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.