السجن المؤبد لقاتل خالته فى سوهاج بدافع سرقتها

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع' بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل خالته المجنى عليها "م.ع"، بدافع سرقتها بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢١ بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بمقتل المجنى عليها داخل مسكنها متأثرة باصابتها بطعنات فى الجسد ،وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم نجل شقيقتها وراء ارتكاب الواقعة حيث حاول سرقتها وقام بقتلها بسكين كان بحوزته وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.