اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 07:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المؤبد لقاتل خالته فى سوهاج بدافع سرقتها

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:24 م
السجن المؤبد لقاتل خالته فى سوهاج بدافع سرقتها محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع' بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل خالته المجنى عليها "م.ع"، بدافع سرقتها بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث القضية إلى عام ٢٠٢١ بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث مركز جرجا بلاغا بمقتل المجنى عليها داخل مسكنها متأثرة باصابتها بطعنات فى الجسد ،وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن المتهم نجل شقيقتها وراء ارتكاب الواقعة حيث حاول سرقتها وقام بقتلها بسكين كان بحوزته وفر هاربا ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

سوهاج

جنايات سوهاج

قتل

جرجا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة