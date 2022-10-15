اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 01:27 م
أكرم القصاص
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الرئيس التونسي يشهد مراسم إحياء الذكرى الـ 59 لعيد الجلاء

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:01 م
الرئيس التونسي يشهد مراسم إحياء الذكرى الـ 59 لعيد الجلاء الرئيس التونسي قيس سعيد
أ ش أ

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شهد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، مراسم إحياء الذكرى الـ59 لعيد الجلاء، وذلك بروضة الشهداء بمدينة "بنزرت" شمالي البلاد.

وأدّى الرئيس قيس سعيد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش قبل التوجه إلى النصب التذكاري؛ حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة؛ ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.

حضر مراسم الاحتفال نجلاء رمضان رئيسة الحكومة التونسية، وعماد مميش وزير الدفاع، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

ويحيي التونسيون في الخامس عشر من أكتوبر كل عام، ذكرى عيد الجلاء، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية عام 1963.

 


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