الداخلية تضبط 31 طن سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 502 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجال الإستيلاء على السلع المدعومة، نجحت شرطة التموين بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية في ضبط قرابة (31) طن وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط أكثر من (85) طن.

وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 724 قضية من بينها 198 قضية "خبز ناقص الوزن"و200 قضية "خبز غير مطابق للمواصفات "، وفى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 122 طن.