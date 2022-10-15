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الداخلية تضبط تمثالا بحوزة مهرب آثار في وادي النطرون

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:38 ص
الداخلية تضبط تمثالا بحوزة مهرب آثار في وادي النطرون حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع شرطة السياحة والآثار بإشراف اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة) وبحوزته (تمثال من البازلت "يشتبه فى أثريته" - هاتف محمول بمواجهته إعترف بحيازته للتمثال بقصد الإتجار والنصب على المواطنين فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى القطع الأثرية، واستغلال حيازتها فى أعمال النصب والاحتيال على المواطنين.
 
 

اثار

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