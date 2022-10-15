وكان رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد أكد، في تصريحات صحفية، تسخير كافة الإمكانات اللازمة لإنجاح الانتخابات المحلية الجزئية.

يذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبي بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية، التي جرت في ال٢٧ من نوفمبر الماضي، و هو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.