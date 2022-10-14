التهاب المفاصل الروماتويدى لا يؤثر على عظامك فقط

كتبت فاطمة خليل

التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض المزمنة التى لا تؤثر فقط على عظامك ومفاصلك، وعادةً ما يتسبب هذا المرض فى تورم و آلام المفاصل وتيبسها، لكن التهاب المفاصل الروماتويدى يؤثر على أعضاء جسمك الأخرى بحسب موقع "Health".

أعضاء الجسم التي تتأثر بالتهاب المفاصل الروماتويدي 1. الرئتين يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدى على الرئتين، ما يسبب مرضًا خلاليًا في الرئة والذي يظهر على شكل سعال مزمن وضيق في التنفس عند المجهود. 2. العيون إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من جفاف العين، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب وجود التهاب المفاصل الروماتويدي.

يمكن أن يؤثر هذا المرض على العينين ويسبب جفاف العين والتهاب العين، ومن الأفضل مناقشة هذه الأعراض مع الطبيب والحصول على الدواء المناسب. 3. الجلد الطفح الجلدى أو القرح على الذراعين والساقين من الأعراض الشائعة التى تحدث لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدى فى الوجه، ويمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على جهازك العصبي. 4. القلب المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لديهم مخاطر أعلى بمقدار الضعف للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتي تعد أيضًا السبب الأكثر شيوعًا للوفيات لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، الأمراض والالتهابات التي لم يتم علاجها منذ فترة طويلة تلعب دورًا مهمًا في أمراض القلب والأوعية الدموية.

علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

في حين أن الحصول على علاج التهاب المفاصل الروماتويدي أمر حيوي، فإن فحص وعلاج مرض السكري المصاحب لارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم لهما أهمية قصوى، علاج التهاب المفاصل الروماتويدي يتألف من المسكنات والمنشطات والأدوية المثبطة للمناعة.