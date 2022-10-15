التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شاب في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ناظر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جثة شاب تم العثور عليها داخل شقة بالهرم، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، لمعاناة الشاب من مرض مزمن فارق إثره الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما تم الاستماع لأقوال عدد من جيرانه، وأكدوا أنه يقيم بمفرده، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب يقيم بالشقة بمفرده، وتبين عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وأكدت التحريات أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.