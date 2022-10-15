الأوقاف تنظم مقرأة كبار قراء القرآن برواية حفص في مسجد الحسين اليوم

كتب على عبد الرحمن

تواصل وزارة الأوقاف، خطتها في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وعقد مقارئ القرآن الكريم، حيث تعقد الوزارة اليوم السبت، مقرأة كبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، مع أعلام قراء القرآن الكريم فى مصر.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر فتح باب التقدم لعضوية المقارئ للأئمة غير المسجلين بها و لخطباء المكافأة نظام أجر مقابل عمل ولجميع خطباء المكافاة على بند التحسين ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في جميع الجامعات المصرية وسوف نعلن لاحقا عن موعد ورابط التقديم .

كما قرر وزير الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبات في عضوية مقارئ السيدات من الواعظات المعينات والمعتمدات والمحفظات المعتمدات وعضوات هيئة التدريس و معاوناتهن بجميع الجامعات المصرية.

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية، ومن أهمها:

1.التوسع فى مقارئ القرآن الكريم لجمهور المصلين.

2.عقد مقارئ قرآنية للسيدات بإشراف الواعظات المحفظات المعتمدات من الأوقاف.

3.تفعيل مبادرة "حق الطفل" ومبادرة "سكن ومودة".

4.انطلاق البرنامج الصيفى للأطفال.

5.فتح جميع المكتبات بالمساجد الكبرى أمام الجمهور.

6.عقد مجالس الإفتاء على أيدى العلماء المتخصصين بالمساجد الكبرى بالتعاون مع كل من دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية .

7.التوسع فى لجان المصالحة الأسرية بالتعاون مع دار الإفتاء ووزارة العدل .

8.التوسع فى القوافل الدعوية وبخاصة للمناطق الحدودية بالتعاون مع الأزهر الشريف .

9.إقامة الأمسيات الدينية بالمساجد الكبرى .