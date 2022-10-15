الأقصر تستقبل المغامر المصري على عبده في "رحلة إلى قمة المناخ".. صور

استضافت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم السبت، بمشاركة الشباب المصرى، الدراج المصرى على عبده، فى مغامرته "رحلة إلى قمة المناخ "The Ride to Cop27، الذى ينطلق بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم عالمى جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية.
ويقوم المغامر المصرى على عبده فى "رحلة إلى قمة المناخ" بالمرور على محافظات الجمهورية المختلفة، للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، وذلك فى اطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27 التى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، حيث تعد أحد المحطات الهامة التى يتوقف عندها المغامر المصرى، هى الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بقرية الحبيل بمدينة البياضية فى محافظة الأقصر، لما لها من أثر إيجابى فى الحفاظ على البيئة والتغلب على آثار التغيرات المناخية، والتى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج، فى إطار مواكبة توجهات الدولة فى تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وترسيخ ثقافة إعادة استخدام المياه.
وقال اللواء دكتور محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيقوم أكثر من 100 شاب وفتاة من شباب مصر، بإهداء شجرة لكل دولة من دول العالم بزراعة شتلات الأشجار بالغابة الشجرية، وذلك فى إطار انخراط الشباب الواعى المثقف ومشاركته فى تبنى قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه، وإيجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية.
استقبال--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-إلى-قمة-المناخ-فى-الأقصر
استقبال--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
الاحتفاء-بالمغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-بالأقصر
الاحتفاء-بالمغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
التنورة-تستقبل--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
الغابة-الشجرية
المغامر-المصري-على-عبده--فى-الأقصر
المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-إلى-قمة-المناخ-فى-الأقصر
المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-إلى-قمة-المناخ-يصل-الأقصر
المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر-لحظة-استقبال-من-رئيس-شركة-المياه
المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر-مع-مسؤلى-شركة-المياه
المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر-يتفقد-الغابة-الشجرية
بالعزف-الصعيدى-لحظة--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-إلى-قمة-المناخ-فى-الأقصر
جانب-من-لقاء--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
زفة--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
شركة-المياه-تستقبل--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
فرحة-وصول--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
لحظة-وصول--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-إلى-قمة-المناخ-إلى-الأقصر
وصول--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-إلى-قمة-المناخ
وصول--المغامر-المصري-على-عبده-في-رحلة-عن-قمة-المناخ-فى-الأقصر
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