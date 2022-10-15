الأرصاد: منخفض جوى الساعات المقبلة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد تقلبات جوية علي شمالا لأول مرة في فصل الخريف، موضحة أن الأجواء مائلة للحرارة نسبيا علي شمال البلاد بسبب رياح جنوبية علي كافة الأنحاء الشمالية نتيجة تواجد منخفض جوي علي مسطح البحر المتوسط، ما أدي إلي ارتفاع درجات الحرارة، حيث سجلت الآن القاهرة ومطروح 28 درجة والإسكندرية 29 درجة.
وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع التقدم في الوقت يقترب المنخفض الجوي من السواحل يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح وتساقط أمطار متفاوتة الشدة علي مختلف الأنحاء يصاحبها البرق والرعد، تكون متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية تصل آخر اليوم خفيفة علي القاهرة.
ويشهد اليوم السبت، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية ، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.
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