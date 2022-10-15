الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 30 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22.