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الأرصاد: تكاثر سحب ركامية على السواحل الشمالية والدلتا وأمطار متفاوتة الشدة

السبت، 15 أكتوبر 2022 06:45 م
الأرصاد: تكاثر سحب ركامية على السواحل الشمالية والدلتا وأمطار متفاوتة الشدة حالة الطقس
كتب: محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا.
 
وتابعت، من المتوقع أن تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت لتشمل الوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد،  انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد  ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة  أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وأمطار خفيفة صباحا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن غدا سيشهد اضطراب فى الملاحة البحرية على غرب سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 أمتار .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد، القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة.
 
 
 

 

 


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