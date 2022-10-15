الأجهزة الأمنية بالبحيرة تكشف لغز وفاة شاب داخل منزله في دمنهور

البحيرة - فريق محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من الكشف عن لغز العثور على جثة شاب داخل منزله بمدينة دمنهور .

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين العثور على جثة مهندس فى العقد الثالث من العمر بمدينة دمنهور، يرتدي كامل ملابسه، وبجواره كمية من المخدرات وبعض المتعلقات الشخصية.

وبسؤال عدد من أهل المتوفى لم يتهموا أحدا بالتسبب فى وفاته، مؤكدين أن الوفاة قد تكون بسبب تعاطى جرعة زائدة من المخدرات، وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.