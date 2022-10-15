استمرار فعاليات تدريب طلاب المدارس على الهوكي بملاعب مركز شباب ناصر في الزقازيق

الشرقية ـ إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات وخاصة الرياضة لتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عالياً.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة وخاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاه لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوى المعيشة.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى استمرار فعاليات تدريب طلاب المدارس (بنين – بنات) على رياضه الهوكي بملاعب مركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تدريب البنين والبنات من طلاب المدارس يتم على أيدي مدربين متخصصين وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة أسلوب حياه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية، لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.