استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى

كتب محمود عبد الراضي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى السادسة مساء اليوم السبت المقبل على استاد الأهلى والسلام، ويعد المارد الأحمر هو الأكثر تتويجًا بدورى أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت مباريات الأهلى والزمالك فى الأدوار التمهيدية، حيث يتم نقل مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى عبر قناة On Time SPORTS HD، ويتم نقل مباريات دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات عبر قنوات بى أن سبورت بشكل حصرى فى مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويطمح النادى الأهلى تحت قيادة مارسيل كولر لتحقيق لقب بطولة دورى ابطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعد خسارة اللقب أمام الوداد المغربى الموسم الماضي.