إصابة 8 أشخاص في حادث انفجار أسطوانة غاز بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 8 أشخاص في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل أحد مناشر تجفيف البلح بمحافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد باستقبال مستشفى أسوان الجامعى لـ8 حالات إصابة، بعد تعرضهم لانفجار أسطوانة غاز كانت بأحد المناطق المخصصة لتجفيف التمور في منطقة الأعقاب التابعة لمركز أسوان، وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكلف مدير أمن أسوان، الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أسوان، بالتوجه إلى موقع الحادث وكشف ملابسات وأسباب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.