إصابة 17 طالبا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 17 طالبا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة ملوي، بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مدخل مدينة ملوي الجديدة على الطريق الصحراوي الغربي، وإصابة 17 طالبا.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: يوسف سيد 12 عاما، شقيقه أحمد 11 عاما، عبد الله محمد 15 عاما، عبد الرحمن كمال 13 عاما، إبراهيم عاشور 13 عاما، شقيقه مصطفي 16 عاما، مصطفي علاء 20 عاما، محمد عبد الراضي 16 عاما، مؤمن راجح 11 عاما، محمد مبروك 12 عاما، يوسف رمضان 14 عاما، محمد ربيع 12 عاما، محمد سليمان 12 عاما، حسن نادي 16 عاما، يوسف منتصر 16 عاما، عبد الرحمن خلف 15 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة واشتباه إرتجاج ونزيف داخلي وكسر بالعمود الفقري.

إنتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي، ورجحت التحريات الأولية وقوعه بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.