إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

شهدت قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، إصابة شاب بجرح نافذ في البطن، في مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما، وتم نقله للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كتامة، واصابة أحد الاشخاص بجرح نافذ بالبطن، ونقله لمستشفي بسيون.
انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة"محمد.ال" 20سنة، اثر مشاجرة نشبت مع زميله بسبب خلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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