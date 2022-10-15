إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كتامة، واصابة أحد الاشخاص بجرح نافذ بالبطن، ونقله لمستشفي بسيون.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة"محمد.ال" 20سنة، اثر مشاجرة نشبت مع زميله بسبب خلافات بينهما، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.