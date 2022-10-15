إزالة 72 حالة تعد بالمرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم إزالة 72 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 والتى بدأت في 8 أكتوبر وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، يأتى هذا تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية قد نجحت في إزالة حالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة مبانى بمساحة 127 م ، و 61 حالة تعدى أخرى مبانى بمساحة 6079 م خارج المستهدف، فيما تم إزالة 3 حالات أملاك خاصة زراعة بمساحة إجمالية 13 قيراط و8 أسهم، وكذا إزالة فورية لـ 6 حالات تعدى مبانى بمساحة 2807 م.

ومن جانبه شدد المحافظ ،على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ 20، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة.