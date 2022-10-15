اليوم السابع
Ads
السبت، 15 أكتوبر 2022 02:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 72 حالة تعد بالمرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات بالمنوفية

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:19 م
إزالة 72 حالة تعد بالمرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات بالمنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم إزالة 72 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 والتى بدأت في 8 أكتوبر وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، يأتى هذا تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
 
وأوضح محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية قد نجحت في إزالة حالتى تعدى على أراضى أملاك الدولة  مبانى بمساحة 127 م ، و 61 حالة تعدى أخرى مبانى بمساحة 6079 م خارج المستهدف، فيما تم إزالة 3 حالات أملاك خاصة زراعة  بمساحة إجمالية 13 قيراط و8 أسهم، وكذا إزالة فورية لـ  6 حالات تعدى مبانى بمساحة 2807 م.
 
ومن جانبه شدد المحافظ ،على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة في تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء ضمن أعمال الموجة الـ 20، مع تنفيذ الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات المخالفة في المهد واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتعدين حفاظا على الصالح العام، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى صوناً لحقوق ومقدرات الأجيال القادمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموجة الـ20

إزالة التعديات

محافظ المنوفية

المرحلة الثالثة لازاله التعديات

اخبار مصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة