إزالة 119 حالة تعد خلال أعمال الموجة الــ 20 لإزالة التعديات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح محافظ بنى سويف "وفق تقرير إدارة الأملاك" أنه تم إزالة 119 حالة تعد " بعد مرور الأسبوع الأول من المرحلة منذ انطلاقها فى 8 أكتوبر الجارى وحتى 13 من نفس الشهر "، وذلك بواقع (100 حالة تعد بالبناء على بمساحة 13 ألفا و416 أملاك دولة + 19 حالة تعد على 20 قيراطاً أرض زراعية).

وأشار المحافظ إلى توجيهاته لمسئولى الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجدداً على الأراضى المستردة، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

تجدر الإشارة أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل، والتى بدأت بالمرحلة الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها فى الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضى، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التى يتم تنفيذها حالياً، وتستمر حتى 27 أكتوبر الجارى.



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات