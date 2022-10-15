اليوم السابع
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أكاديمية الشرطة تُنظم احتفالاً لتخريج كوادر أمنية من دول أفريقيا والكومنولث

السبت، 15 أكتوبر 2022 11:58 ص
أكاديمية الشرطة تُنظم احتفالاً لتخريج كوادر أمنية من دول أفريقيا والكومنولث أكاديمية الشرطة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت أكاديمية الشرطة احتفالاً، بمناسبة تخريج دورات تدريبية لعدد من المتدربين الأفارقة ودول الكومنولث، فى بعض المجالات، أبرزها (مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية - مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر - مكافحة الإرهاب الدولى – تأمين المنشآت – حراسة الشخصيات) ، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، حيث شهدت تلك الدورات مشاركة عدد (137) مُتدرباً يمثلون (29) دولة أفريقية ، و(5) دول من دول الكومنولث .
 
ونقل مدير مركز بحوث الشرطة خلال كلمته التى ألقاها تحيات محمود توفيق - وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية متطورة إتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة ، وكذا دول الكومنولث وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة . 
 
وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أكد الأمين العام للوكالة أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ، وأن تعزيز الأمن والاستقرار فى دول القارة الأفريقية ودول الكومنولث يمثل أحد أولويات عمل الوكالة .
 
و تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.
 
 

اكاديمية الشرطة

الداخلية

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