أغرب الأشياء التى تصيبك بالحساسية.. النقود الأبرز

فاطمة ياسر

الإصابة بالحساسية من الأمور المزعجة التي يصاب بها الكثيرون، والسبب في الإصابة بها هو التعرض لبعض الأسباب التي تثير الحساسية في الجسم، فنجد أن الأشخاص المصابين بالحساسية يعانون من بعض الأعراض المزعجة، كالطفح الجلدى والتورم وعدم التركيز.

ولعلاج الحساسية يجب التعرف على السبب المؤدى للإصابة بها، وهذا ما سنتعرف عليه وفقا لموع "HEALTHLINE"، حيث قدم التقرير أغرب أسباب الإصابة بالحساسية، ومنها:

- ضوء الشمس، بعض الأشخاص يعانون من الحساسية من ضوء الشمس، لذا عند تعرضهم لها تزداد فرص الإصابة والتعرض للحكة والاحمرار، والتورم فى الجسم، لذا عليك تجنب التعرض لأشعة الشمس حال أنك شخص يعانى من حساسية ضوء الشمس.

- من أغرب أنواع الحساسية حساسية النقود، بعض الأشخاص يعانون من الالتهاب الجلد التحسسى عند لمس النقود، والسبب هو النيكل الموجود في العملات المعدنية، لذا يفضل تقليل التعامل مع مثل هذه النقود.

- كما أوضح التقرير، أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية البالونات، والسبب وجود مادة اللاتكس التي تسبب الإصابة بالحساسية الشديدة لدى الكثيرين وخاصة الأطفال.

- الدورة الشهرية، هناك عدد قليل من النساء اللاتي يعانين من الحساسية تجاه الهرمونات، ويزداد ليدهن الإصابة بتقرحات الفم، والطفح الجلدى، والسبب وصول هرمون البروجسترون إلى ذروته بالجسم.