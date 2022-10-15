أسعار الذهب تتراجع بختام تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 1118 جنيها

كتب - إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولار في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق إلى 1118 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1118 جنيها.

عيار 18 يسجل 958 جنيها.

عيار 24 يسجل 1278 جنيها.

الجنيه الذهب 8944 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في منتصف تداولات أمس، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد الخزانة الأميركية، غير أن التوقعات المتزايدة برفع كبير آخر في أسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن النفيس في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1670 دولارا للأونصة عند الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفضت الأسعار بأكثر من 1% حتى الآن خلال الأسبوع، واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 1676.60 دولار.