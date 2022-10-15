أخبار مصر.. الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وفرص سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 28

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وإليكم أبرز الأخبار حتى الساعة السادسة مساءً: "الوزراء" يعتمد عددا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والتي جاءت على النحو التالي:

الداخلية: استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لمدة أسبوع لفاقدى البصر

قررت الداخلية استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بنسبة 40%

رحب وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، بزيارة وزير خارجية الهند إلى مصر خلال فترة هامة تشهد فيها طفرة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث زادت حجم التبادل التجاري بمعدل 40%، موضحا أن الزيارة تأتي في ظل مرور 75 عاما على انطلاق العلاقات بين البلدين.

وزير المالية من واشنطن: 71.4 % نمو في الاستثمارات الأجنبية بمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي «٢٠٢٢/ ٢٠٢٣» جاءت «مشجعة»، رغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية التي تزايدت مع اندلاع الحرب بأوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب على نحو انعكس في اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، موضحًا أننا حققنا فائضًا أوليًا ١١,٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٢ حيث نجحت مشروعات الرقمنة في رفع الإيرادات الضريبية خلال ٣ أشهر بنحو ٢٠٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

محافظ شمال سيناء: منح أراضى المنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح أراضى المنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار في المنطقة .

التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة، واتخاذ عدداً من الإجراءات لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة، وذلك فى ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة.

زلزال بقوة 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو شمال شرق الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم السبت، هزة أرضية بمقياس 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو متر شمال شرق مدينة الغردقة، وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحًا و31 دقيقة.

التعليم: اختبار شهر للطلاب من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى فى منهج أكتوبر

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبار شهر للطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، نهاية الشهر الجارى لمنح الطلاب درجات أعمال السنة، حيث أوضحت الوزارة أن كل ترم دراسى به 3 اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول. أسعار الذهب تتراجع بختام تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 1118 جنيها هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولار في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق إلى 1118 جنيها. الصحة: إجراء مليون و397 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء مليون و397 ألفا و982 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018. نيجيريا: COP27 فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا أكدت الحكومة النيجيرية أنها ستشارك بشكل مكثف في أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، التي تمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا، مشيرة إلى أنها أدرجت أهم التوقعات والأولويات التي تأمل في تحقيقها من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، اندلاع حريق ضخم فى مستودع نفط بالمنطقة بعد قصف أوكرانى.