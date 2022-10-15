أخبار مصر.. الأرصاد: غدا انخفاض بالحرارة وفرص سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 28

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
وإليكم أبرز الأخبار حتى الساعة السادسة مساءً:
"الوزراء" يعتمد عددا من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار
الداخلية: استخراج وثائق الأحوال المدنية مجانا لمدة أسبوع لفاقدى البصر
قررت الداخلية استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.
وزير الخارجية: زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والهند بنسبة 40%
رحب وزير الخارجية سامح شكرى، السبت، بزيارة وزير خارجية الهند إلى مصر خلال فترة هامة تشهد فيها طفرة بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشيرا إلى انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث زادت حجم التبادل التجاري بمعدل 40%، موضحا أن الزيارة تأتي في ظل مرور 75 عاما على انطلاق العلاقات بين البلدين.
وزير المالية من واشنطن: 71.4 % نمو في الاستثمارات الأجنبية بمصر
محافظ شمال سيناء: منح أراضى المنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار
أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح أراضى المنطقة الصناعية مجانا تشجيعا للاستثمار في المنطقة .
التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار
زلزال بقوة 3.2 ريختر فى البحر الأحمر على بعد 21 كيلو شمال شرق الغردقة
التعليم: اختبار شهر للطلاب من السادس الابتدائى حتى ثانية ثانوى فى منهج أكتوبر
تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبار شهر للطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثانى الثانوى العام، نهاية الشهر الجارى لمنح الطلاب درجات أعمال السنة، حيث أوضحت الوزارة أن كل ترم دراسى به 3 اختبارات الأول فى الشهر الجارى والثانى نوفمبر المقبل والاختبار الثالث نهاية الترم الأول.
أسعار الذهب تتراجع بختام تعاملات الأسبوع وعيار 21 بـ 1118 جنيها
هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت بختام تداولات الأسبوع، وذلك مع تراجع في سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، حيث نزل سعر أونصة الذهب إلى 1664 دولار في ختام جلسات الأسبوع، وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليتراجع السعر بحوالي 2 جنيه ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في الأسواق إلى 1118 جنيها.
الصحة: إجراء مليون و397 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
نيجيريا: COP27 فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا
أكدت الحكومة النيجيرية أنها ستشارك بشكل مكثف في أعمال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، التي تمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا، مشيرة إلى أنها أدرجت أهم التوقعات والأولويات التي تأمل في تحقيقها من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
حريق ضخم فى مستودع نفط بمنطقة بيلجورود الروسية.. وموسكو تتهم أوكرانيا
أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، اندلاع حريق ضخم فى مستودع نفط بالمنطقة بعد قصف أوكرانى.
إصابات كورونا فى العالم تصل لـ624 مليونا و390 ألفا و516 إصابة
ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 624 مليونا و390 ألفا و516 إصابة.
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