400 جمل من كل المحافظات تصل للسلوم للمشاركة فى أول سباق ينطلق غدا.. صور

السلوم - محمد حسين

وصل لميدان سباقات الهجن شرق مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح اليوم 400 جمل يقودها هجانه من كل محافظات مصر للمشاركة فى فعاليات أول سباق هجن ينطلق غدا وينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم من اتحاد الهجن الإماراتى.

قال الشيخ محمد أبوعنقه رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للهجن، إنه تم تسجيل 400 جمل وصلت لميدان السباقات بالسلوم من محافظات سيناء والوادى الجديد ومحافظات القناة ومحافظات الصعيد ومطروح.

وأضاف أن فريق من اللجنة الفنية يتواجد لليوم الثانى فى الميدان ويستقبل الهجانة لتسجيل اسماء الجمال المشتركة ونوعها واسم مالكها وأداء اليمين على صحة البيانات المقدمة وتسكينها على مجموعات التسابق بحسب سنها ونوعها.

كما أضاف أن جميع الهجن ستشارك فى السباق، لافتا أن كل مالك هجن حضر مع جماله والقائمين على خدمتها من هجانه واقاموا الخيام بجوار المضمار وانطلق بعضهم فى تدريبات تجريبية على أرض المضمار.



لحظة وصول الجمال



لحظة وصول الجمال