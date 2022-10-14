وزير المالية السعودى: كورونا والتوتر السياسى أثرا على أمن الغذاء والطاقة

وأضاف الوزير على تويتر: "ومن هذا المنطلق، أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضرراً".