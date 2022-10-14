اليوم السابع
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وزير المالية السعودى: كورونا والتوتر السياسى أثرا على أمن الغذاء والطاقة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:00 ص
وزير المالية السعودى: كورونا والتوتر السياسى أثرا على أمن الغذاء والطاقة وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وكالات

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الجمعة، إنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين أن المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا ومتغيراتها، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.

وأضاف الوزير على تويتر: "ومن هذا المنطلق، أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضرراً".


السعودية

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محمد الجدعان

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كورونا

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