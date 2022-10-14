وزير المالية السعودى: كورونا والتوتر السياسى أثرا على أمن الغذاء والطاقة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الجمعة، إنه أوضح في اجتماع لمجموعة العشرين أن المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا ومتغيراتها، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية، قد زادت من اضطرابات سلاسل الإمداد وأثرت على أمن الغذاء والطاقة.
وأضاف الوزير على تويتر: "ومن هذا المنطلق، أشرت إلى ضرورة حماية سلاسل الإمداد من أي انقطاعات مستقبلية مع دعم موقف الرئاسة الإندونيسية بأهمية استجابة مجموعة العشرين لتحديات أمن الطاقة والغذاء وحماية الفئات الأكثر ضرراً".
I referred to the need to protect supply chains from any future interruptions, while supporting the position of the Indonesian presidency on the importance of the #G20 response to the challenges of energy and food security and the protection of the most vulnerable groups.— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) October 13, 2022
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