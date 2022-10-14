وزيرة خارجية فرنسا تلتقى رئيس لبنان

إيمان حنا

تجرى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لقاءات مع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى وأيضار رئيس البرلمان نبيه برى ونظيرها اللبناني عبد الله بو حبيب، وذلك فى إطار زيارتها الرسمية إلى لبنان التى تستمر حتى الغد، حيث وصلت مساء الخميس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال .



كان في استقبال كولونا في المطار السفيرة الفرنسية آن غريو ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي.