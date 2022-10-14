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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:21 ص
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وزيرة خارجية فرنسا تلتقى رئيس لبنان

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 11:15 ص
وزيرة خارجية فرنسا تلتقى رئيس لبنان وزيرة خارجية فرنسا
إيمان حنا

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تجرى وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لقاءات مع الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى وأيضار رئيس البرلمان نبيه برى ونظيرها اللبناني عبد الله بو حبيب، وذلك فى إطار زيارتها الرسمية إلى لبنان التى تستمر حتى الغد،  حيث وصلت مساء الخميس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وفق بيان لحكومة تصريف الأعمال . 
 
كان في استقبال كولونا في المطار السفيرة الفرنسية آن غريو ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة عبير العلي.


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