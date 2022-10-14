مستشفى قنا العام تنظم ورشة عمل عن استئصال الرحم والأورام الليفية وتجرى 3 عمليات

قنا صابر سعيد

عقدت مستشفى قنا العام فعاليات ورشة عمل استئصال الرحم والأورام الليفية بالمنظار، بحضور الدكتور عادل فتحي، أستاذ جراحة الأورام بجامعة المنصورة، والدكتور عبد الإله العوني، والدكتور عبده سنوسي، تحت إشراف الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الدكتور محمد حسن طايع، رئيس وحده مناظير عائشه المرزوق، الدكتور محمود عبدالرحيم، رئيس قسم النساء والتوليد، الدكتور وافي عزار، استشارى النساء والتوليد و نائب رئيس وحده المناظير، الدكتور كامل أحمد إبراهيم، استشاري النساء والتوليد ونائب رئيس وحده المناظير.

وشهدت فعاليات الورشة حضور طاقم أطباء التخدير الدكتور عادل علي استشاري التخدير ورئيس قسم والعمليات، والدكتور الحسن مبارك، أخصائي التخدير، والدكتور صالح خليل، أخصائي التخدير، والدكتور أحمد عاشور، أخصائي التخدير، وطاقم التمريض هيام أحمد إبراهيم، مشرفه وحدة مناظير عائشة المرزوق، محمد كمال، فني تمريض، أحمد جوهر، فني تمريض، حماده على محمد، فني تمريض، دنيا محمد عبد ربه، فني تمريض، عواطف محمد، فني تمريض، زينب محمد ، إداريه الوحدة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن فعاليات الورشة شهدت إجراء 3 حالات استئصال رحم، وحاله استئصال ورم ليفي، مقدما الشكر للحضور فيما بذلوه من جهد لنجاح ورشة العمل من أطقم طبية وتمريض.