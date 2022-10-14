مساعدات لألف مواطن ضمن الأسر الأولى بالرعاية في زفتى بالغربية

الغربيـة عادل ضرة

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية برئاسة شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بالتنسيق مع أحد الجمعيات الخيرية فرع زفتى ومدير ادارة زفتى الاجتماعية بتقديم مساعدات لألف مواطن ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز ومدينة زفتى بقيمة 750 ألف ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز ومدينة زفتى بالتنسيق مع محمد رمضان، مدير إدارة زفتى الاجتماعية ومحمد حمدى عبد الخالق؟

حيث اشتملت المساعدات تقديم 160 جهاز كهربائي للمنازل و15 جهاز كهربائي للعرائس و135 مفرش سرير متكامل و80 ألف جنية وكفالات 250 طالب علم و250 شنطة مدرسية و250 وأدوات مدرسية و500 شنطة غذائية.

وقام وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ببدء التوزيع على الحالات الأولى بالرعاية من كافة قرى مركز ومدينة زفتى، كما قام بتوجية الشكر لممثل الجمعية وكافة العاملين على هذا الصرح داخل مركز زفتى لما يقومون به من مساعدات للأسر الاولى بالرعاية.