اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:21 م
أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد: وصول 58 سريرا طبيا جديدا لدعم مستشفى الفرافرة المركزى

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 06:13 م
محافظ الوادى الجديد: وصول 58 سريرا طبيا جديدا لدعم مستشفى الفرافرة المركزى مستشفى الفرافرة المركزى
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن وصول دعم وزارة الصحة والسكان لمستشفى الفرافرة المركزى بإجمالى 58 سريرا بمشتملاته، وذلك فى إطار التنسيق المشترك عقب زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للمحافظة، لدعم المنظومة الصحية بالفرافرة وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين.

 

وأشار الزملوط إلى أنه تم الاتفاق على وصول جميع التجهيزات غير الطبية اللازمة للمستشفى خلال شهرين، فضلاً عن تكثيف دفع القوافل الطبية للمركز والتوسع فى وحدات العلاج عن بُعد، وخاصة بالتخصصات الحرجة والنادرة تيسيرًا على أهالي المركز.

 

الاسرّة
الاسرّة

 

وصول 58 سريرا طبيا جديدا لدعم مستشفى الفرافرة المركزى
وصول 58 سريرا طبيا جديدا لدعم مستشفى الفرافرة المركزى

 


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