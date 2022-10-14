محافظ الدقهلية ومفتى الجمهورية يفتتحان مسجد التوحيد بتكلفة 10 ملايين جنيه

الدقهلية ــ فريق المحافظات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، يرافقه فصيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني نائبا عن وزير الأوقاف، مسجد التوحيد بقرية ميت فارس مركز بني عبيد علي مساحة 550 متر مربع بتكلفة 10 مليون جنيه بمساهمة المجتمع المدنى.

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب طارق عبد العزيز، والنائب مكرم رضوان، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب رضا غازي، والنائب خالد الحداد، والنائب محمد عبدالمعطي، والنائب جمال عبدالظاهر، والنائب رضا الشافعي، والنائب احمد الحديدى .

وثمن "المحافظ" جهود المجتمع المدني بالدقهلية الذي يعد شريك أساسي في عملية البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، وفي مقدمتها بناء المساجد والمدارس وتطوير المستشفيات وتطوير الميادين وغيرها من القطاعات الخدمية المختلفة .

كما ثمن "مختار" جهود وزارة الأوقاف في نشر تعاليم الدين الوسطي وصحيح الدين ومجابهة التشدد والتطرف ومنعا وصول الأفكار المتطرفة إلى عقول الشباب وبناء وتطوير المساجد .

جدير بالذكر أن خطبة الجمعة كانت تحت عنوان " فضل الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم" تحدث فيها خطيب الجمعه عن ثلاث عناصر هم العنصر الأول : ثمرات وفوائد الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ، العنصر الثاني : مواطن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ، العنصر الثالث : التحذير من ترك الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم.



جانب من افتتاح المسجد



أداء صلاة الجمعة بالمسجد