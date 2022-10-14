مباحث المصنفات تضبط 17 ألف كتاب دون تفويض

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك ورشة - كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بتنفيذ خدمات ما بعد الطباعة (البشر والتجليد) للعديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الورشة المشار إليها وضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (17600سبعة عشر ألف وستمائة نسخة من الكتب والأغلفة لدور نشر مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) وبمواجهته أقر بأنه مالك الورشة المشار إليها وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.