فى الذكرى الثانية لوفاة محمود ياسين.. أهالى بورسعيد: مازال حيا بأعماله الفنية

بورسعيد - محمد عزام

احتفى عدد من مواطنى محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بالذكرى الثانية لوفاة الفنان القدير محمود ياسين، ابن المحافظة، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة في السينما المصرية، وكان من أبرزها أفلام عن انتصار أكتوبر 1973.

وقال طارق الغنام، إن محمود ياسين كان خير سفير لمحافظة بورسعيد، وكان دائما وأبدا ما يحمل على عاتقه كل القضايا الهامة بالمحافظة، ولذلك نحن نعتز به في حياته ومماته كأحد أبناء محافظة بورسعيد.

وأوضحت عبير فراج، أن بورسعيد تحترم هذا الفنان علي كل أعماله التي قام بها خاصة الأعمال التي تخص انتصار أكتوبر مثل الرصاصة لا تزال في جيبي، وغيرها.

وأشار حسن عبدالسلام، إلى أن ما يقرب من 10 أعمال له الأفضل على مستوى 100 عمل في السينما المصرية، موضحاً أن بورسعيد كرمت هذا الفنان بوجود تمثال داخل المركز الثقافي لمحافظة بورسعيد الذي يعتبر المنارة الثقافية لما يحتويه من مسارح وسينمات وقاعات لممارسة الأنشطة الفنية والثقافية.

وأضاف محمد عثمان، أن الفنان محمود ياسين مات جسداً ولم يمت روحاً، ومازالت اعماله الفنية محفورة في عقولنا وعقول أبنائنا والأجيال القادمة، وتم تكريمه في بورسعيد كثيراً عدة مرات بوجود قاعات باسمه وشارع أيضا في نطاق حي الشرق.

ويذكر أن اليوم الموافق 14 أكتوبر 2022 يوافق الذكرى الثانية لوفاة الفنان القدير محمود ياسين ابن محافظة بورسعيد.





حسن-عبدالسلام







طارق-الغنام







عبير-فراج



