وقال شهود عيان وسكان من البلدة إن بن جفير، الذي يحمل مشاعر كراهية شديدة للفلسطينيين والعرب، اقتحم البلدة المذكورة بحماية مُشددة من قوات الاحتلال.



ويطمح بن جفير، زعيم حزب "العظمة اليهودية"، أن يكون وزيرا في حكومة يتزعمها بنيامين نتنياهو بعد انتخابات الكنيست المقبلة في أول نوفمبر المقبل.



ويحمل "بن جفير" مشاعر كراهية شديدة للفلسطينيين والعرب، ودائمًا ما يستغل أي عملية ينفذها فلسطينيون في التحريض ضد الفلسطيينين وممارسة سياسة العقاب الجماعي ضدهم.



ويقول بن جفير إنه يعتزم سن قوانين في الكنيست المقبل لنزع الجنسية عن مُنفذي العمليات وترحيلهم وإعدامهم.