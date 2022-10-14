عادات خاطئة تفعلها تزيد من حدة نزلات البرد

من المعروف أن الجسم يحتاج عند الإصابة بنزلات البرد بالراحة، وعند عدم القيام بالراحة فلا يصبح الجسم قادرا على التركيز والانتباه، لذا من الأفضل تجنب القيام بأى نشاط، ويعتبر المصاب بنزلات البرد حامل للعدوى لمدة تصل إلى 5-7 أيام بعد أن يبدأ الشعور بالأعراض.

كما أنه خلال أول يومين من ظهور أعراض نزلات البرد يمكن أن يؤدى حرمان الجسم من الراحة وبذل مجهود إلى إطالة الوقت الذى يستغرقه الشخص للتعافى، لذا يجب الراحة فى الفراش والنوم عدد ساعات كافية وعدم ممارسة التمارين الشاقة خلال فترة الإصابة.

- من الأمور المضرة تناول الأطعمة المصنعة والسكريات

هذا النوع من الأطعمة لا يشعر بالراحة ولا يساعدك على القيام بالراحة ولا يجعل جسمك قادرا على الشفاء، فتناولك للأطعمة الصحية يعد من الحيل الجيدة التى تعمل على تقوية المناعة، وتجعلك قادرا على محاربة فيروس البرد، لذا أكثر من تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات والشوربة.

- التدخين

التدخين من العادات الخاطئة بشكل عام، ويكون أكثر خطورة حال إصابتك بنزلات البرد، فالتدخين يتسبب في تهيج الرئيتين ويجعلك تشعر بضيق التنفس الشديد، لذا فالحل الأمثل هو التخلى عن هذه العادة السيئة.