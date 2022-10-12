كم من الوقت تستمر نزلات البرد؟ وما هى مراحلها؟

كتبت فاطمة خليل

البرد فيروس يصيب الجهاز التنفسى العلوى (الأنف والجيوب الأنفية والحنجرة)، ويمكن أن يتسبب أكثر من 200 فيروس مختلف فى الإصابة بنزلات البرد، لكن فيروس الأنف هو السبب الأكثر شيوعًا، وفى هذا التقرير نتعرف على مراحل نزلة البرد ومدة استمرارها، بحسب موقع goodrx.

تنتشر نزلات البرد عندما نتنفس الفيروس المنتشر فى الهواء من قبل شخص مصاب أو على اتصال شخصى وثيق مع شخص مصاب.

يمكن أيضًا أن تنتشر عن طريق مصافحة شخص مصاب أو لمس سطح عليه الفيروس ووضع تلك اليد على عينيك أو أنفك أو فمك.

ونزلات البرد أكثر شيوعًا فى فصلى الخريف والشتاء، ويصاب البالغون بمتوسط 2 إلى 3 نزلات برد فى العام، ويعانى الأطفال أكثر من ذلك.

كم من الوقت تستمر نزلات البرد؟

بمجرد دخول فيروس البرد إلى إحدى خلاياك، سيبدأ فى تكوين نسخ منه تستمر فى إصابة الخلايا الأخرى، ويمكن أن يبدأ هذا فى الحدوث فى غضون 8 إلى 10 ساعات من الإصابة الأولية، ويمكن أن تبدأ الأعراض مباشرة بعد ذلك، لكن بالنسبة لمعظم الأشخاص، تظهر الأعراض فى غضون يوم إلى ثلاثة أيام بعد التعرض للفيروس وهذا يختلف عن الأنفلونزا، حيث تظهر الأعراض بعد يوم إلى 7 أيام من الإصابة الأولية بالفيروس.

فى حين أن متوسط الوقت الذى تستمر فيه أعراض البرد هو من 7 إلى 10 أيام، ويمكن أن تستمر لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

ما مراحل نزلات البرد وأعراضها؟

الحضانة: بعد التعرض لفيروس البرد، عادة ما يستغرق ظهور الأعراض من يوم إلى ثلاثة أيام، ومع ذلك فمن الممكن أن تظهر الأعراض فى أقرب وقت بعد 10 إلى 12 ساعة من التعرض.

تبلغ الأعراض ذروتها

تصل أعراض نزلات البرد إلى ذروتها فى غضون يوم إلى ثلاثة أيام، وتشمل الأعراض الرئيسية التهاب الحلق وانسداد الأنف وسيلان الأنف والسعال وعدم الراحة والعطس والحمى (أكثر شيوعًا عند الأطفال) والصداع والإفرازات المائية الشفافة من الأنف (المخاط) وآلام الجسم.

تتلاشى الأعراض

عادة ما تستمر أعراض البرد من 3 إلى 10 أيام، بعد يومين أو ثلاثة أيام من ظهور الأعراض قد يتحول المخاط المفرز من أنفك إلى اللون الأبيض أو الأصفر أو الأخضر، هذا أمر طبيعى ولا يعنى أنك بحاجة إلى مضاد حيوى.

10 أيام وما بعدها

يمكن أن تستمر الأعراض المزمنة لمدة تصل إلى أسبوعين لدى بعض الأشخاص، خاصة سيلان الأنف وانسداد الأنف والسعال، لكن فى هذه المرحلة، يجب أن تكون فى تحسن، وربما لن تكون الأعراض بهذا السوء.