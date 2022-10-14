طوارئ بالإسكندرية ورفع درجة الاستعداد للأمطار وموجة التقلبات الجوية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع غدا السبت سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث (80%).

كما تم منع الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من صباح باكر مع الاستمرار فى أعمال التطهير للشنايش والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وانتشار السيارات والبدلات في الأماكن المحددة، ويراعي تغيير الورادي في مكان التمركز، وتفريغ بيارات محطة الرفع أول بأول والمتابعة مع غرفة العمليات بأى مستجدات.

كما شدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.