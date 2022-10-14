وأضاف كوتراشيف - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أن التعاون العسكري بين العراق وروسيا واحد من ملفات التعاون بين البلدين لكن ليس أهمها، موضحا أن موسكو لديها آفاق واعدة للتوسع في المجال التجاري مع بغداد، ولديها أيضا تعاون ثقافي ومستقبل واعد، مشيرا إلى سعي بلاده إلى تجاوز المشاكل اللوجستية بين البلدين، وأن الرغبة السياسية موجودة بين البلدين.

وأشار كوتراشيف إلى أن التعاون العسكري لا يمكن البوح عن تفاصيله على اعتباره ملفا حساسا، موضحا أن العراق يعرف أهمية السلاح الروسي ويريد الاعتماد عليه.

