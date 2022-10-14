حياة كريمة.. القومى للمرأة ببنى سويف ينظم أمسية الأسرة المصرية بقرية الملاحية

بنى سويف هانى فتحى

نظم فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف برئاسة نرمين محمود مقرر الفرع فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بمحافظة بني سويف والتى ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الثقافة (ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة) .

وأقيمت الأمسية بقرية الملاحية البحرية بمركز ببا جنوب بنى سويف بحضور نرمين محمود مقررة الفرع ونجلاء جلال و ليلى أبو عقل عضوات فرع المجلس ببنى سويف وعدد من القيادات الطبيعيه والتنفيذيه بقريه الملاحيه البحريه مركز ببا .

وقالت نرمين محمود، إن الأمسية استهدفت 600 من السيدات والرجال والأطفال والتي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة ، مشيره الى أن الأمسيات تشمل عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الاسرة ، و التي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الاراجوز والعرائس المتحركة وفرقة الموسيقى العربية.