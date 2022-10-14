جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهي حياة شاب في المنيرة الغربية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شاب مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، بمنطقة المنيرة الغربية في الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة شاب بحالة إعياء ونقله إلى المستشفى ليفارق الحياة بالمنيرة الغربية.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الشاب فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث أنه من مدمني المخدرات، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.