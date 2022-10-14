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تقديم الدعم والرعاية لأحد الأطفال بلا مأوى بمركز كوم أمبو فى أسوان

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:12 م
تقديم الدعم والرعاية لأحد الأطفال بلا مأوى بمركز كوم أمبو فى أسوان جانب من المتابعة
أسوان - عبد الله صلاح

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير الحماية لأطفال بلا مأوى، من خلال تكثيف عمل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل بكوم أمبو.

 

ومن جانبها، تابعت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأحد الأطفال ج . م . أ والمدرجين ضمن حالات الأحداث، بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل بكوم أمبو.

 

وأكد محمد يوسف، مدير التضامن الإجتماعى بأسوان، أنه تم الوصول ومتابعة حالة الطفل وإعادة إيداعه بدار رعاية البنين بأسوان بناءاً على رغبة والده، لافتاً إلى أنه جار التنسيق لإلحاق الطفل بإحدى المدارس الإبتدائية القريبه من الدار، مع اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق صالح الطفل وحمايته من أى مخاطر مستقبلية.

جانب من المتابعة (2)
جانب من المتابعة 

 

جانب من المتابعة (1)
جانب من المتابعة

 


اسوان

اطفال بلا ماوى

التضامن الاجتماعى

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