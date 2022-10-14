وأشار بوتين -في كلمته خلال الجلسة المصغرة لمجلس قادة بلدان رابطة الدول المستقلة، أوردتها قناة (روسيا اليوم)- إلى وجود تعاون بين رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنجهاى للتعاون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن هذا التعاون سيساعد أيضا في توطيد التجارة بين البلدان وتهيئة الظروف لتعزيز الاتصالات في هذا المجال، فضلا عن إعلان العواصم الثقافية في الرابطة.

وأكد الرئيس الروسي، وجود تعاون مع الرئيس الكازاخستاني لترويج اللغة الروسية في بلدان رابطة الدول المستقلة.



