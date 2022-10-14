وأضاف بوتين - فى كلمته فى قمة (روسيا - أسيا الوسطى) المنعقدة فى كازاخستان أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن تعاون روسيا وخماسية آسيا الوسطى واضحة جدا، حيث إن التبادل التجاري قد ازداد بضعفين ليصل إلى حوالى 80.1 مليار دولار بعد أن كان في النصف الأول من هذا العام فقط حوالي 16 مليار دولار، كما بلغ الاستثمار العام لدولنا حوالي 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بناء آليات مالية دون مشاركة الشركات الغربية، وبناء مؤسسات مالية مشتركة وتوسيع وفتح استخدام الحسابات بين الدول.

وأكد الرئيس الروسي "أننا نعول على الأمن في مجال الطاقة وبناء المحطات الكهروذرية والتعاون في مجال التقنيات العالية لأن كل هذا يمكنه أن يزيد من الأمن في مجال الطاقة، لافتا إلى "أننا نعمل أيضا على توسيع طرق إمداد النفط وموارد الطاقة في بحر قزوين، كما نقوم ببناء وتوسيع أنابيب الغاز وزيادة بيع الفحم وتوريده إلى دول آسيا، إضافة إلى بناء ممرات النقل في آسيا ومد ممرات من الشمال إلى الجنوب عبر دول آسيا الوسطى وطرق من (الصين - روسيا الغرب) ، منوها بأننا نعمل أيضا على تطوير نقاط تفتيش لتنقل الشاحنات".

وأشار بوتين إلى أن "هناك تعاونا بين دولنا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهو ما يساعد على تعزيز اقتصاد دولنا وخاصة الاقتصاد الكلي ويعطي نمو الناتج المحلي إلى حوالي 5 مليارات دولار"، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يساعد في الاستثمارات والتي تصل إلى 11 مليار دولار.

وأوضح أن روسيا لديها أطر تعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وخاصة التعاون في مجال الصحة، منوها إلى أن جائحة كورونا قد أظهرت الحاجة إلى التعاون المشترك وإيجاد آليات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتوصل الى استقلالية تقنية للدول.