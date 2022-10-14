بعد 3 قمم.. مؤتمر صحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أستانا

يعقد الرئيس الروسى فلاديمر بوتين مؤتمرا صحفيا يلخص فيه نتائج 3 قمم حضرها فى أستانا على مدى يومين إلى جانب عدد من دول الجوار والمنطقة.

وقال الرئيس الروسى، صيغة روسيا - آسيا الوسطى مهمة فى تعزيز التعاون بين روسيا وهذه المنطقة من خلال إعادة إنشاء المؤسسات بما فى ذلك التكنولوجية والمالية وهو ما يساعد فى عملية التحول إلى العملات الوطنية، وتبادل المعلومات البنكية وغيرها من الأسئلة التى تهم دول المنطقة.

وأضاف، علاقاتنا مع الشركاء فى هذه الصيغة (روسيا - آسيا الوسطى) مطلوبة، على الرغم من وجود بعض التوترات بين الدول. والشركاء مهتمون بمستقبل تطور العلاقات، ونحن نعرض موقفنا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، وذلك لا يؤثر على عمق ونوعية ونطاق العلاقات مع دول المنطقة.

وقال بوتين، صيغة روسيا - آسيا الوسطى مهمة فى تعزيز التعاون بين روسيا وهذه المنطقة.