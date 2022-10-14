اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعد 3 قمم.. مؤتمر صحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أستانا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:11 م
بعد 3 قمم.. مؤتمر صحفى للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أستانا بوتين
كتب ـ أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد الرئيس الروسى فلاديمر بوتين مؤتمرا صحفيا يلخص فيه نتائج 3 قمم حضرها فى أستانا على مدى يومين إلى جانب عدد من دول الجوار والمنطقة.

وقال الرئيس الروسى، صيغة روسيا - آسيا الوسطى مهمة فى تعزيز التعاون بين روسيا وهذه المنطقة من خلال إعادة إنشاء المؤسسات بما فى ذلك التكنولوجية والمالية وهو ما يساعد فى عملية التحول إلى العملات الوطنية، وتبادل المعلومات البنكية وغيرها من الأسئلة التى تهم دول المنطقة.

وأضاف، علاقاتنا مع الشركاء فى هذه الصيغة (روسيا - آسيا الوسطى) مطلوبة، على الرغم من وجود بعض التوترات بين الدول. والشركاء مهتمون بمستقبل تطور العلاقات، ونحن نعرض موقفنا فيما يخص الأزمة الأوكرانية، وذلك لا يؤثر على عمق ونوعية ونطاق العلاقات مع دول المنطقة.

وقال بوتين، صيغة روسيا - آسيا الوسطى مهمة فى تعزيز التعاون بين روسيا وهذه المنطقة.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة