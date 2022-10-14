بدء الدراسة فى مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف غدا

كتب على عبد الرحمن

تنطلق غدا السبت، 15 أكتوبر الجارى، الدراسة في مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، فيما تنطلق بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم 22 أكتوبر الجارى.

والتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعمداء المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية مساء الثلاثاء الماضى، بحضور الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور رمضان عفيفي مدير عام المراكز الثقافية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وفي كلمته، رحب وزير الأوقاف بالعمداء الحضور، موجهًا الشكر لهم على حضورهم، مبينًا أن مراكز الثقافة الإسلامية من أهم محاور نشر الفكر الوسطي المستنير، حيث تتيح أمام الراغبين تلقي العلم الشرعي على أيدي العلماء المتخصصين.

وتم خلال اللقاء مناقشة ضوابط العملية التعليمية واللوائح المنظمة للعمل بمراكز الثقافة الإسلامية، وتركيزها على قضايا التجديد ، وإعمال العقل في فهم النصوص الشرعية وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم مقاصدها ومراميها وحكمها.

كما تم التأكيد على إقامة عدد من الندوات العامة في هذه المراكز حول أهم القضايا العصرية من خلال خطة القطاع الديني في ذلك، وكذلك إقامة مسابقة علمية منهجية على مستوى الجمهورية بين الدارسين في هذه المراكز في المناهج التي يدرسونها يقيمها القطاع الديني بالوزارة.

وأطلع وزير الأوقاف العمداء على مجمل النشاط العلمي والدعوي والثقافي لوزارة الأوقاف، وأهدى وزير الأوقاف العمداء عددًا من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.