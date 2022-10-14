وذكرت وكالة الأنباء الكازاخية "كازانفورم" أن الاجتماع يترأسه الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف والذي من المتوقع أن يقدم إيجازا لنتائج رئاسة بلاده للرابطة بحضور قادة أذربيجان وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وروسيا وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وأبلغت وزارة خارجية كازاخستان في وقت سابق، أنه لن يكون هناك ممثل لأوكرانيا في القمة، كما لن يتمكن رئيس مولدوفا من الانضمام إلى الحدث نظرا لإزدحام جدول الأعمال.

وقال الرئيس الكازاخي أثناء الاجتماع " إنه يجب بذل مزيد من الجهود لتعزيز الثقة المتبادلة وضمان الاستقرار والأمن في المنطقة في خضم التوترات الجيوستراتيجية".

وأعرب توكاييف، عن استعداد بلاده للعمل بشكل منسق عن كثب بشأن تنفيذ الأهداف التي سيتم تحديدها في برنامج مكافحة التطرف الذي سيتم اعتماده في قمة اليوم.

وأشار الرئيس الكازاخي إلى أن كومنولث الدول المستقلة قد أنشأت نظاما متوازنا للتفاعل بين الأمن وهياكل إنفاذ القانون ،حيث تم اعتماد وثائق المفاهيم في المجال الأمني، مضيفا " نحن بحاجة لوضع تدابير وقائية على وجه السرعة للرد على المخاطر والتهديدات الجديدة، وتتفق كازاخستان مع النهج المشترك لتحسين الآليات التنظيمية والقانونية للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف".