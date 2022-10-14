وأضاف -في تصريحات في لوس أنجلوس نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية-: "إن الديمقراطيين يدافعون عن العمال".



ومضى قائلاً: "لقد أجرينا انتخابات في الشهر، على الناخبين أن يقرروا.. الديموقراطيون يعملون لخفض تكلفة الأشياء التي يتحدثون عنها حول طاولة المطبخ، ومن الأدوية، إلى التأمين الصحي، إلى فواتير الطاقة وأكثر من ذلك بكثير".



وجاءت تصريحاته في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي أظهرت ارتفاع التضخم 0.4 بالمئة في سبتمبر و 8.2 بالمئة على مدى الإثني عشر شهرا الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، قال بايدن- في بيان- إن التقرير يظهر تقدمًا لكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.



وتابع بايدن في تصريحاته، أن سعر الغاز مرتفع للغاية وهناك المزيد مما يتعين القيام به لخفضه، مضيفا أنه سيتحدث أكثر عن أسعار الغاز الأسبوع المقبل".