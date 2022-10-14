انطلاق الورشة التدريبية أول حاضنة أعمال لذوى الهمم.. 15 أكتوبر الجارى

تنطلق الورشة التدريبية لأول حاضنة أعمال لذوى الهمم يوم 15 من أكتوبر الجارى، يمثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى أعمال الورشة مشروع رواد 2030 والتى ستشهد منح الفائز بجائزة أفضل مشروع فرصة للمشاركة بمعرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبى بالتنسيق مع اتحاد الغرف العربية ومكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا فى البحرين. بهدف تطوير حلول للتحديات المختلفة التى تواجه فئة ذوى الهمم، وذلك من خلال بناء قدراتهم على إقامة شركات ناشئة.

وسيتم خلال ورشة تدريبية ومسابقة لعرض أفكار رواد الأعمال من ذوى الهمم وأصحاب المشروعات التى تساعد ذوى الهمم على التعايش والتغلب على التحديات التى تواجههم.

وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دعم الابتكار ورواد الأعمال وكذا دعم وتمكين مختلف الفئات ومن أهمها ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة وتوفير البيئة الداعمة لهم للاندماج بالمجتمع، هو أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، مشيرة إلى اهتمام ودعم القيادة السياسية بملف ريادة الأعمال ودمج وتمكين ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكده أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لا تدخر جهدًا فى توفير سبل الدعم المختلفة لهذا الملف المهم.

وقد اطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى أول فعاليات حاضنة GoodWill أول حاضنة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوى الهمم.